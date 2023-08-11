В Донецке прохожие обнаружили труп мужчины в реке Кальмиус

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Фото: МВД ДНР
В столице ДНР прохожие обнаружили труп мужчины в реке Кальмиус. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
Там уточнили, что 9 августа в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ворошиловского района Донецка позвонил местный житель, который заявил, что видел труп мужчины в реке Кальмиус.
На место происшествия отправились сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые констатировали, что на теле погибшего отсутствуют какие-либо видимые травмы или следы насильственной смерти.
- Труп направлен в морг Донецкого клинического территориального медицинского объединения. В настоящее время устанавливается личность мужчины, - заявили в министерстве.
Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности при купании в воде и напомнили о запрете распития спиртных напитков в общественных местах.
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