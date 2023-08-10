Минтранс ДНР разберется в причинах смертельного ДТП в Волновахском районе

В ДТП под Волновахой погибли два человека. Фото: Минтранс ДНР

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики выяснит причины смертельного ДТП в Волновахском районе. После разбирательств специалисты примут меры, чтобы не допускать таких аварий в будущем.

— С сегодняшнего дня начинаю организовывать работу по детальному разбирательству причин, по которым в Республике происходят подобные ДТП с тяжелыми последствиями, в результате которых гибнут люди, задействован общественный транспорт либо присутствует детский травматизм, — заявил глава министерства Владимир Тужилин.

Министр подчеркнул, что будет держать на особом контроле ситуации, где причиной аварий стало плохое состояние дороги.

Напомним, что в ДТП на трассе Белгород — Старобельск — Луганск —Донецк — Мариуполь погибли два человека. Машина столкнулась с грузовым автомобилем в Волновахском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за влажной после дождя дороги и столкнулся с грузовиком.

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