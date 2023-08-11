ПСБ запустил программу по оказанию бесплатных юридических консультаций для населения ДНР

ПСБ запустил очные юридические консультации населения Донбасса. Фото: пресс-служба ПСБ

Для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик Промсвязьбанк запустил программу по оказанию бесплатных юридических консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Группа ПСБ в рамках развития небанковских сервисов запустила программу очного юридического консультирования «ПСБ Право» для жителей и предпринимателей Донецкой и Луганской Народных Республик, которая направлена на содействие эффективной интеграции новых субъектов в единое правовое и экономическое поле страны, а также на повышение общего уровня юридической и финансовой грамотности, - отметили в ПСБ.

В пресс-службе банка добавили, что получить все необходимые юридические консультации можно по проспекту Мира, 8 в Донецке и улице Лиховида, 2б в Луганске. В скором времени список таких офисов расширят. Также бизнесмены смогут проконсультироваться с юристами, в частности, по вопросам переоформления учредительных документов, налогообложения бухгалтерского учета, кадровым вопросам.

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