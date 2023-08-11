В Енакиево проверили техническое и санитарное состояние пассажирского транспорта

В трех транспортных средствах были выявлены нарушения в части повреждения обивки кресел и ненадлежащего санитарного состояния салона. Фото: Минтранс ДНР

В городах ДНР продолжают инспекцию автобусов пригородных и межрегиональных маршрутов. Так, в Енакиево специалисты проверили техническое и санитарное состояние автомобильного пассажирского транспорта на АС «Енакиево - Центр». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Там уточнили, что сотрудники ведомства вместе с представителями УГИБДД МВД по ДНР и местными властями проинспектировали 15 авто перевозчиков, большинство из которых находится в удовлетворительном состоянии. Однако были выявлены и недочеты. В семи автобусах отсутствовала визуальная информация для пассажиров.

- В трех транспортных средствах были выявлены нарушения в части повреждения обивки кресел и ненадлежащего санитарного состояния салона. Это маршруты - 21, 26 и 27, - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что с водителями транспортных средств провели разъяснительную беседу. Все выявленные нарушения те обязались устранить. Проблемные вопросы в части оказываемых перевозчиками услуг взяла на контроль и городская администрация.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние автобусов пригородных и межрегиональных маршрутов вновь проверили на автовокзале «Южный» в Донецке

Сотрудники Минтранса ДНР проверили техническое и санитарное состояние автобусов, а также наличие информации для пассажиров (подробнее)