Состояние автобусов пригородных и межрегиональных маршрутов вновь проверили на автовокзале «Южный» в Донецке

Сотрудники Минтранса проверили 10 автобусов на автовокзале «Южный». Фото: Минтранс ДНР

На автовокзале «Южный» в Донецке проведен повторный мониторинг состояния автобусов пригородных и межрегиональных маршрутов. Сотрудники Минтранса ДНР проверили техническое и санитарное состояние транспорта, а также наличие информации для пассажиров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

- Сотрудниками отдела контроля (надзора) за соблюдением законодательства на транспорте обследовано 10 транспортных средств перевозчиков. Во всех проверенных автобусах отмечено удовлетворительное техническое и санитарное состояние, - говорится в сообщении.

Во всех проверенных автобусах отмечено удовлетворительное техническое и санитарное состояние. Фото: Минтранс ДНР

В Минтрансе отметили, что в четырех транспортных средствах маршрутов «Донецк – Седово», «Мариуполь – Донецк», «Донецк – Докучаевск», «Донецк – Енакиево» отсутствовала часть визуальной информации для пассажиров. С водителями этих автобусов проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

В ведомстве напомнили, что согласно поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина, Минтрансом продолжается анализ обращений граждан с целью повышения эффективности мониторинга в части планирования и оперативности решения возникающих проблем в сфере пассажирских перевозок.

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