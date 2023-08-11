Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 7:11

Пушилин заявил, что Азовье вновь может стать привлекательным местом для туризма и оздоровления

ДНР включилась в разработку комплекса мер по развитию Азовского бассейна
Ирина ДМИТРИЕВА
Все, кто побывал недавно на Азовском море, отметили его небывалую чистоту

Все, кто побывал недавно на Азовском море, отметили его небывалую чистоту

Фото: Александр ИВАНОВ

Азовье снова может стать привлекательным местом для туризма и оздоровления людей. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил вопросы развития акватории Азовского моря и приазовского побережья на совещании с Агентством стратегических инициатив, делегация которого прибыла в Республику.

По словам Пушилина, все, кто побывал недавно на Азовском море, отметили его небывалую чистоту. Сейчас в него поступает только 1,2% от загрязняющих выбросов 2013 года. В море возвращаются забытые сорта рыб, а значит, со временем, можно будет увеличить и объемы рыбного промысла. Поэтому особенно важно предотвратить загрязнение моря в будущем, по мере открытия предприятий.

- В сотрудничестве со всеми регионами Азовского побережья мы формируем комплекс мероприятий, который представим Президенту Владимиру Путину. Азовское море стало внутренним морем России и нужно вернуть ему былое богатство, которым должны в полной мере пользоваться граждане нашей страны, - заявил лидер ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольские пляжи вновь стали центром притяжения горожан

Местные жители отмечают, что вода в море стала непривычно чистой (подробнее)