Пушилин заявил, что Азовье вновь может стать привлекательным местом для туризма и оздоровления

Все, кто побывал недавно на Азовском море, отметили его небывалую чистоту Фото: Александр ИВАНОВ

Азовье снова может стать привлекательным местом для туризма и оздоровления людей. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил вопросы развития акватории Азовского моря и приазовского побережья на совещании с Агентством стратегических инициатив, делегация которого прибыла в Республику.

По словам Пушилина, все, кто побывал недавно на Азовском море, отметили его небывалую чистоту. Сейчас в него поступает только 1,2% от загрязняющих выбросов 2013 года. В море возвращаются забытые сорта рыб, а значит, со временем, можно будет увеличить и объемы рыбного промысла. Поэтому особенно важно предотвратить загрязнение моря в будущем, по мере открытия предприятий.

- В сотрудничестве со всеми регионами Азовского побережья мы формируем комплекс мероприятий, который представим Президенту Владимиру Путину. Азовское море стало внутренним морем России и нужно вернуть ему былое богатство, которым должны в полной мере пользоваться граждане нашей страны, - заявил лидер ДНР.

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