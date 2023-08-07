Мариупольские пляжи вновь стали центром притяжение горожан

Мариупольские пляж вновь стали любимым местом отдыха горожан и гостей города Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе вновь стал популярным пляжный отдых. На местных «курортах» отдыхают как местные жители, так и приезжие, например, строители из разных концов России. На пляжах можно услышать вологодский, рязанский, псковский, московский, якутский и другие говоры русского языка, как было при СССР.

Местные жители также отмечают необычную чистоту моря, что непривычно. Отдыхают на мариупольских пляжах как семьи с детьми, так и молодежь.

На пляжах отдыхает молодежь, семьи с детьми, а неподалеку расположились рыбаки Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что о разминировании местных пляжей власти приморского города заявили в июле прошлого года. В процессе уничтожения взрывоопасных предметов — мин и неразорвавшихся снарядов — участвовали российские военнослужащие, спасатели МЧС и коммунальные работники.

Сейчас мариупольские пляжи и акваторию ежедневно патрулируют спасатели МЧС. Работники спасательной службы присматривают за отдыхающими на побережье и напоминают им про правила безопасного поведения на воде.

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