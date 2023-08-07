Мариупольские пляжи вновь стали центром притяжение горожан

Мариупольские пляж вновь стали любимым местом отдыха горожан и гостей города
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе вновь стал популярным пляжный отдых. На местных «курортах» отдыхают как местные жители, так и приезжие, например, строители из разных концов России. На пляжах можно услышать вологодский, рязанский, псковский, московский, якутский и другие говоры русского языка, как было при СССР.
Местные жители также отмечают необычную чистоту моря, что непривычно. Отдыхают на мариупольских пляжах как семьи с детьми, так и молодежь.
На пляжах отдыхает молодежь, семьи с детьми, а неподалеку расположились рыбаки
Фото: Александр ИВАНОВ
Напомним, что о разминировании местных пляжей власти приморского города заявили в июле прошлого года. В процессе уничтожения взрывоопасных предметов — мин и неразорвавшихся снарядов — участвовали российские военнослужащие, спасатели МЧС и коммунальные работники.
Сейчас мариупольские пляжи и акваторию ежедневно патрулируют спасатели МЧС. Работники спасательной службы присматривают за отдыхающими на побережье и напоминают им про правила безопасного поведения на воде.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе восстанавливают сожженный ВСУ дом на проспекте Ленина
В доме №108 на проспекте Ленина в Мариуполе раньше располагался знаменитый магазин «100 мелочей (подробнее)