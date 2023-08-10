ВСУ выпустили 27 снарядов по Ясиноватой за час

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республик (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике семь раз за час. Украинские боевики выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, а также четырех кассетных боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:45 зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Семеновке. ВСУ выпустили по городу четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В период с 17:45 по 18:45 ВСУ семь раз обстреляли город, выпустив 27 боеприпасов натовского калибра.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка с применением кассетных боеприпасов. В результате агрессии был поврежден детский сад, а также множество многоквартирных домов. К счастью, обошлось без жертв.

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