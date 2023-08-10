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НовостиПолитика10 августа 2023 16:04

ВСУ выпустили 27 снарядов по Ясиноватой за час

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных боеприпаса
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республик (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республик (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике семь раз за час. Украинские боевики выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, а также четырех кассетных боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:45 зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Семеновке. ВСУ выпустили по городу четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В период с 17:45 по 18:45 ВСУ семь раз обстреляли город, выпустив 27 боеприпасов натовского калибра.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка с применением кассетных боеприпасов. В результате агрессии был поврежден детский сад, а также множество многоквартирных домов. К счастью, обошлось без жертв.

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