СЦКК ДНР: 10 августа при обстреле Киевского района Донецка ВСУ использовали кассетные боеприпасы производства США

Фрагменты суббоприпасов к снаряду М-864. Фото: СЦКК ДНР

При обстреле Киевского района Донецка 10 августа вооруженные формирования Украины использовали кассетные боеприпасы производства США. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Галицыновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Галицыновка, из артиллерии калибром 155 мм снарядами М-864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона (командир – Сидорин Виктор Алексеевич), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в Киевском районе Донецка зафиксировано 12 повреждений. Обстрелом со стороны украинских боевиков был поврежден детский сад, а также множество многоквартирных домов. К счастью, обошлось без жертв.

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