Пострадавшему при обстреле Донецка водителю мусоровоза провели ряд операций

Пострадавший не унывает, он держится стойко, окружен заботой и вниманием. Фото: ТГ/Кулемзин

Водителю мусоровоза, раненому в Донецке при обстреле ВСУ 8 августа, провели ряд операций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, который навестил в больнице пострадавшего мужчину.

По словам градоначальника, коммунальщики - безусловные герои сегодняшнего времени.

- Андрей - водитель мусороуборочной машины. Во время обстрела при исполнении трудовых обязанностей получил тяжелейшие травмы конечностей, - рассказал Кулемзин.

Мэр поблагодарил врачей Республиканского травматологического центра, которые провели Андрею ряд операций и оказывают сейчас всю необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем мужчине предстоит пройти протезирование. Однако пострадавший не унывает, он держится стойко, окружен заботой и вниманием.

- Горжусь нашими коммунальными работниками! - подчеркнул Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка произошло прямое попадание вражеского снаряда в автомобиль ООО «Экологическая компания «Громада». Водитель и два грузчика с ранениями различной степени тяжести были оперативно госпитализированы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке под обстрел ВСУ попала машина, ранен сотрудник «Экологической компании «Громада»

На границе Кировского и Куйбышевского районов Донецка ранен мирный житель (подробнее)