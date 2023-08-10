Росгосцирк направит собранную с гастролей в ДНР и ЛНР выручку на восстановление цирка «Космос» в Донецке

Сейчас донецкий цирк находится в стадии восстановления Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Артисты Росгосцирка передадут всю собранную с гастролей в Донбассе выручку на восстановление цирка «Космос» в Донецке. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе «Российской государственной цирковой компании».

Там уточнили, что по согласованию с Министерством культуры России, а также при поддержке властей ДНР и ЛНР, начиная с 2022 года Росгосцирк регулярно выступает с гастролями на новых российских территориях.

- С 10 июня 2023 года в городе Мариуполь с аншлагом проходят цирковые показы в первом в новейшей истории Мариуполя цирке-шапито. Все собранные средства будут переданы администрации Донецкого цирка, который сегодня находится в стадии восстановления, - заявили в пресс-службе.

Уточняется также, что на сегодняшний день общие сборы от показов Росгосцирка составили 2,3 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке готовят к капитальному ремонту цирк «Космос». Вопросом реконструкции здания занялся московский проектный институт.

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