В ближайшее время будет создаваться полноценный эфир с самой актуальной для жителей информацией Фото: Герман ВОЛКОВ

Радио «Комсомольская правда» в Донбассе запустило выпуски местных новостей, которые можно услышать в середине каждого часа. В ближайшее время будет создаваться полноценный эфир с самой актуальной для жителей информацией, а также тематические программы на самые интересующие темы.

С начала весны этого года радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в Донецке на частоте 92,3, где вещание не прекращалось начиная с 2015 года, но и в Луганске - 105,1, Мариуполе - 104,6, Горловке - 104,4, а теперь и в Геническе - 104,9.

Мы расширяем географию нашего присутствия в радиоприемниках жителей освобожденных территорий.

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