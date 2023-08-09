Уборочная кампания в ДНР пересекла экватор

Уборочная кампания в Донецкой Народной Республики пересекла экватор. Аграрии уже собрали урожай с более половины полей региона.

К началу августа намолочено больше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. И эта цифра ежедневно растет. Специалисты отмечают хорошие показатели, с учетом погодных условий.

После уборки урожая с полей, их готовят к следующему сезону.

Ранее в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики сообщили, что в Мариупольском морском торговом порту продолжается работа по отгрузке зерна.

- Под погрузкой находится два судна. Планируется загрузить порядка 3,3 тысяч тонн зерна, - сообщили в ведомстве.

Напомним, «Промсвязьбанк» выдал первые льготные кредиты предпринимателям Донецкой Народной Республики. Средства были выделены по программе государственной поддержки.

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