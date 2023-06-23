ПСБ выдал первые льготные кредиты предпринимателям ДНР

В регионе оказывают поддержку предпринимателям. Фото: ДАН

«Промсвязьбанк» выдал первые льготные кредиты предпринимателям Донецкой Народной Республики. Средства были выделены по программе государственной поддержки. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития России по итогам рабочей поездки главы ведомства Максима Решетникова в ДНР.

Там уточнили, что руководитель министерства посетил одно из местных отделений ПСБ - первого российского банка, который открылся в регионе. В его присутствии несколько предпринимателей подписали первые соглашения о льготных кредитах в рамках программы господдержки.

- По условиям программы МСП новых российских регионов могут получить средства по ставке 10% сроком до трех лет, - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что одно предприятие, занимающееся торговлей лекарственными препаратами, взяло кредит в размере 50 миллионов рублей. Кредит в 30 миллионов рублей оформила компания, деятельность которой связана с оптовой торговлей продуктами.

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