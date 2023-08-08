Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в район магазина «Изумруд»

ВСУ обстреляли район магазина «Изумруд» в Донецке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о попадании снаряда вооруженных формирований Украины в район магазина «Изумруд». Украинские боевики продолжают обстреливать Киевский и Ворошиловский районы города.

— Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилете в районе магазина «Изумруд». Данные уточняются, — сообщил мэр в телеграм-канале.

Градоначальник призвал доначан не покидать убежищ.

Ранее украинские боевики выпустили по столице Донецкой Народной Республики шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Под огнем боевиков оказались Ворошиловский и Киевский районы. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Напомним, что в результате обстрела Киевского районе Донецка погиб один мирный житель, пять человек, включая ребенка 2012 года рождения, получили ранения.

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