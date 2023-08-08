Специалисты из Ямала восстановили два детских сада в поселке Новотройцком Волновахского района ДНР

В Новотройцком ямальцы восстановили два детских сада. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала восстановили два детских сада «Солнышко» и «Чебурашка» в поселке Новотройцком Волновахского района. Регион-шеф на объектах заменил кровлю, установил новые окна и двери и выполнил внутреннюю отделку двухэтажных зданий. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку, заменили инженерные коммуникации, электрику, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в дошкольных учреждениях благоустроили территорию. Добавили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование. Также в детских садах установили видеонаблюдение и системы пожарной сигнализации. Объекты снабдили мебелью, оборудованием, обновили пищеблоки.

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