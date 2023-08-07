В Донецке и Макеевке растет число жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора

Жители городов жалуются на несвоевременный вывоз мусора, плохую уборку площадок вокруг мусорных баков и, как следствие, появление стихийных свалок во дворах домов. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецкой Народной Республике жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора, плохую уборку площадок вокруг мусорных баков и, как следствие, появление стихийных свалок во дворах домов. Наибольшее число обращений поступает от жителей Донецка и Макеевки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с членами правительства и местными властями.

По словам руководителя региона, данным вопросом вплотную займется Правительство Республики.

-Зампредседателя Правительства ДНР Владимиру Ежикову необходимо доложить о проделанной работе по обновлению контейнерного парка и обустройству контейнерных площадок вблизи домов, принятых и запланированных мерах по решению проблемы с вывозом ТКО, - заявил он.

Напомним, ранее Пушилин назвал неудовлетворительной работу горячих линий и номеров телефонов на официальных сайтах госорганов ДНР. Врио Главы Донецкой Народной Республики поручил государственным органам региона в срочном порядке наладить оперативную связь с жителями.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в ряде районов наблюдаются сбои с вывозом мусора

Город продолжает испытывать нехватку работников коммунальной сферы (подробнее)