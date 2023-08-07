Пушилин назвал неудовлетворительной работу горячих линий и номеров телефонов на официальных сайтах госорганов ДНР

На значительную часть горячих линий не удается дозвониться, есть недоступные номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал неудовлетворительной работу горячих линий и номеров телефонов на официальных сайтах госорганов региона. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Донецкой Народной Республики.

Он напомнил, что ранее поручал проверить работу горячих линий и номеров телефонов на официальных сайтах государственных органов.

- Результат неудовлетворительный. На значительную часть горячих линий не удалось дозвониться, есть недоступные номера. В срочном порядке нужно наладить их работу - это оперативная связь с жителями! - подчеркнул Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике создадут единый трехзначный номер для консультаций по коммунальным вопросам. Жители Республики жалуются на невозможность дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ.

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