В ДНР назвали виновных в обстреле Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК

Сегодня, 6 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли густонаселенный Куйбышевский район Донецка. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе Галицыновки, из артиллерии калибром 155 миллиметров снарядами М-864 производства США с кассетной боевой частью (суббоеприпасы М-42 кумулятивная и М-46 осколочная), сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ДНР назвали виновных в обстреле Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК

В результате обстрела по улице 60 лет СССР ранения получили трое мужчин 1951, 1960 и 1966 г.р.

Зафиксированы повреждения по семи адресам: Дворец культуры "Смолянка" по ул. 60-летия СССР, 10 "а"; магазин "Сказка" по ул. 60-летия СССР, 26 "д"; магазин "Геркулес-Молоко" по ул. 60-летия СССР, 24 "а"; магазин "Шахтерская птицефабрика" по ул. 60-летия СССР, 9 "а"; ул. 60-летия СССР, 24, 28, 30 - многоквартирные жилые дома.

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