Обстрел ВСУ центра Донецка 5 августа 2023: Загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли

В результате обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами загорелся корпус ДонНУЭТ по улице Щорса в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм. В результате обстрела загорелся первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского на улице Щорса. Мэр Донецка сообщил, что на месте работают МЧС.

— В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте, — отметил градоначальник Алексей Кулемзин.

Информации о пострадавших в результате обстрела нет.

На месте возгорания в центре Донецка работают МЧС Фото: Иван ЖИЛЯК

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных боеприпаса калибром 155 мм около 22:05. Обстрел велся с позиций боевиков в Нетайлово.

На месте возгорания в центре Донецка работают МЧС Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил о двух погибших в результате ударов ВСУ по Куйбышевскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Украинские боевики ранили девять мирных жителей в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. За день боевики выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 175 боеприпасов калибром 155 и 152 мм. Огонь также велся с применением РСЗО, по Ясиноватскому району было выпущено десять ракет.

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