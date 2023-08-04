«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» доставили гумпомощь бойцам в ДНР

С помощью переданной техники военнослужащие оборудуют пункт разведки. Фото: ДАН

«Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша Правда» передали помощь бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады и 1-й Славянской бригады в Донецкой Народной Республике. Военнослужащим доставили оборудование для создания пункта разведки и дроны. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Бойцы, выполняющие боевую задачу на Авдеевском направлении, благодарят фонд «Наша правда» и Единую Россию за помощь. Оборудование необходимо для доведения до личного состава информации обо всех передвижениях и скрытых объектах противника, — цитирует слова одного из военнослужащих пресс-служба «ЕР».

В состав груза вошли радиостанции, ноутбуки, мониторы, сетевое оборудование. Славянской бригаде привезли дроны-камикадзе.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило о продвижении российский войск на Донецком направлении. Российские войска заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное.

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