ВСУ выпустили 10 ракет по Ясиноватскому району ДНР

Украинские боевики обстреляли Ясиноватский район из РСЗО (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватский район Донецкой Народной Республики с применением реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:20 зафиксирован обстрел Ясиноватского района ДНР с позиций украинских боевиков в населенном пункте Орловка. ВСУ выпустили по району десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РСЗО. В результате обстрела ранение получил 1969 года рождения. Повреждены дома и газовая труба на улицах Безлесная, Старченко. Также в жилом доме на улице Салтыкова- Щедрина повреждены кровля, остекление, дымоход и забор.

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