Мэр Моргун осмотрел подготовку к ремонту ДК «Металлургов» в Мариуполе

Вокруг ДК «Металлургов» в Мариуполе уже начали возводить забор. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун осмотрел подготовку к ремонту дворца культуры «Металлургов». Восстановление социально-культурного объекта взял на себя город-побратим Санкт-Петербург.

— Город-побратим взял на себя восстановление еще одного социально-культурного объекта – ДК «Металлургов». Здание уже взято под охрану, по периметру стройплощадки устанавливается забор для предупреждения проникновения на территорию посторонних лиц. Вскоре здесь начнутся работы, — поделился Олег Моргун в телеграм-канале.

Глава горадминистрации выразил благодарность Санкт-Петербургу. По его словам, власти города-побратима и его жители оказывают неоценимую помощь Мариуполю.

Напомним, что ранее специалисты из северной столицы отремонтировали спорткомплекс «Садко» в Мариуполе. Регион-шеф привел в порядок водопровод, отопление и систему электроснабжения на объекте, а также закупил необходимые тренажеры для тренировок.

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