В Минобороне РФ сообщили о продвижении российский войск на Донецком направлении

ВС РФ перешли в контратаку на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска после отражения восьми атак ВСУ контратаковали отходящего противника и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, и в результате заняли более выгодные позиции, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона на данном направлении потеряла до 185 человек личного состава, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, САУ «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-20.

Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка ударами авиации и артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

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