СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 42 снаряда из артиллерии

За два часа ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 42 снаряда из артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

За два часа вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 42 снаряда из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 11:05 – населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, с 11:10 по 12:35 вооруженные формирования Украины впустили по Донецку 32 снаряда калибром 155 миллиметров. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Также в 12:05 по Ясиноватскому району противник выпустил три снаряда из артиллерии натовского образца.

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