Денис Пушилин заявил, что память о легендарной Корсе останется в наших сердцах навсегда

«Корса» отличалась стальным характером, ее имя вызывало страх у противника. Фото: t.me/pushilindenis

Ольга Качура (позывной «Корса») сражалась за Родину наравне с мужчинами, самоотверженно выполняла боевые задачи, полностью отдавая себя делу. Об этом, в первую годовщину со дня ее трагической гибели заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Смелая, талантливая, со стальным характером, женщина-герой, чье имя вызывало страх у противника, настоящий командир с непререкаемым авторитетом. Именно такой живет в нашей памяти Ольга Качура – Корса, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что память о легендарной Корсе останется в наших сердцах навсегда. В городе Новокузнецке Кемеровской области открывается мемориал в честь Ольги Качуры, гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и Донецкой Народной Республики.

Ольга Качура вступила в ряды ополчения в апреле 2014 года. Восемь лет командовала подразделением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В ее подчинении было 140 военнослужащих. Однако 3 августа 2022 года при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении она погибла.

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Указ опубликован на сайте Дениса Пушилина (подробнее)