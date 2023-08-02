Ростовский цирк проводит благотворительные гастроли в Мариуполе

Гастроли ростовского цирка продлятся в Мариуполе по 24 сентября. Фото: администрация Мариуполя

Ростовский цирк провел 32 представления в цирке-шапито Мариуполя. Деньги, собранные во время благотворительных гастролей, направят на восстановление цирка в Донецке. Об этом сообщили в администрации приморского города.

— Цирковые шоу посмотрели свыше 19 тыс. зрителей. Гастроли шапито продлятся вплоть до 24 сентября. Вырученная прибыль будет направлена на восстановление Донецкого цирка. Сейчас людям особенно важны положительные эмоции, которые дарят представления цирка. В этом проявляется социальная значимость циркового искусства, — подчеркнули в мэрии.

В администрации добавили, что благотворительные представления посетили 75 семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

Напомним, что сейчас в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского и юношеского творчества. Сейчас специалисты занимаются ремонтом фасада здания.

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