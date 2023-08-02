В ДНР из-за непогоды более 13 тысяч абонентов остались без света

Более 13 тысяч абонентов остались без света в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике из-за неблагоприятных погодных условий более 13 тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 2 августа на территории Донецкой Народной Республики обесточено 200 трансформаторных подстанций, 13623 бытовых абонентов. Ночью во многих районах Республики наблюдались неблагоприятные погодные условия - гроза с порывистым ветром, что привело к отключению некоторых линий электропередачи. Сегодня энергетикам приходится бороться не только с последствиями обстрелов, но и непогоды, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве угля и энергетики добавили, что из-за грозы в 06:00 было обесточено 32 трансформаторных подстанции и 4234 бытовых абонентов Снежнянского РЭС. На данный момент бригады «Региональной энергопоставляющей компании» уже приступили к устранению повреждений.

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