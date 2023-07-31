Московская область за 2022 год восстановила в ДНР 225 домов

Все регионы России активно включились в восстановление новых регионов. Фото: Солнцев/ТГ

Специалисты Московской области за прошлый год отремонтировали в Донецкой Народной Республике 225 многоквартирных домов. Сейчас строители восстанавливают дом в Ильичевском районе Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

— На сегодня Подмосковные специалисты ремонтируют многоквартирный дом в Ильичевском районе Мариуполя. Специалисты ведут работы по восстановлению конструктива здания, отделочные работы в местах общего пользования. Специалисты меняют системы газо-, электроснабжении и оконные блоки. В настоящий момент проводятся кровельные работы, завершено устройство отопления, холодного водоснабжения и канализации, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в восстановлении домов, инфраструктуры и соцобъектов участвуют все регионы России, в рамках шефской помощи — 82 субъекта.

Напомним, что в ближайшее время на баланс администрации Мариуполя поступят квартиры в новом ЖК «Невский».

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