ВСУ вели обстрел центра Донецка 31 июля из РСЗО HIMARS с осколочными ракетами

Обстрелом ВСУ также поврежден автобус и легковой автомобиль. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР установили, что ВСУ вели обстрел Ворошиловского района Донецка 31 июля из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). В результате обстрела погиб один мирный житель, 11 человек получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Белозерское (Добропольский район). В результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Ранения различной степени тяжести получили еще 11 человек: женщины 1975, 1976, 1997, 1981,1982, 1983 и 1965 годов рождения и мужчины 2000, 2005, 1958, 1982 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты зафиксировали повреждения по 11 адресам, в том числе в здании Управления труда и социальной защиты населения, административном здании на проспекте Павших Коммунаров и Федора Зайцева, жилых дома на улицах Челюскинцев и Горького, а также в салоне ритуальных услуг «Память».

— Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир — полковник Храпач Дмитрий Александрович), — добавили в СЦКК.

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