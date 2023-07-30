ВСУ за сутки ранили восемь мирных жителей ДНР, среди них трехлетний ребенок

Республика вновь подверглась массированным атакам со стороны ВФУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 239 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили восемь человек, в том числе девочка 2019 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены восемь жилых домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 55 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем боевиков оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Александровка. За предыдущие сутки военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 59 обстрелов.

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