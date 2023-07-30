Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 июля 2023 5:53

ВСУ за сутки ранили восемь мирных жителей ДНР, среди них трехлетний ребенок

За сутки украинские боевики 60 раз обстреляли ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Республика вновь подверглась массированным атакам со стороны ВФУ

Республика вновь подверглась массированным атакам со стороны ВФУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 239 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили восемь человек, в том числе девочка 2019 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены восемь жилых домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 55 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем боевиков оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Александровка. За предыдущие сутки военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 59 обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки ранены два человека

При обстреле ВСУ ранены двое мирных граждан в горловском поселке Гурты (подробнее)