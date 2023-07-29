В Макеевке восстановят 330 объектов, работы планируется завершить к концу сентября. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о процессе восстановления в Макеевке, которая пострадала 4 июля в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. По его словам, сейчас в городе работает 400 человек над закрытием теплового контура.

- Поручал министру строительства и ЖКХ ДНР Николаю Циганову организовать восстановление многоквартирных домов, поврежденных в результате обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Сегодня 400 человек работают над закрытием теплового контура. Со следующей недели планируется привлечь еще – будет более 500 человек, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов ежедневно объезжает все объекты, контролирует процесс и докладывает состояние работ. Всего предстоит восстановить 330 объектов, которые планируют завершить к концу сентября.

- Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона. Прошу внимательнее относиться к просьбам людей. С учетом дождей необходимо закрыть кровлю хотя бы пленкой, пока дойдет очередь до ремонта. Также обратил внимание на необходимость информирования людей, когда именно запланирован ремонт в их доме, - добавил Пушилин.

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