В ДНР модернизируют Зуевскую ТЭС по российским стандартам

Зуевскую тепловую электростанцию модернизируют по российским стандартам. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе рабочей встречи на Зуевской ТЭС обговорили подготовку энергосистемы региона к осенне-зимнему периоду.

- В ходе встречи рассмотрели особенности функционирования рынка энергетики Донбасса, организации работы предприятий в условиях переходного периода в соответствии с законодательством Российской Федерации, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин и Александр Новак осмотрели Зуевскую ТЭС. Сейчас на тепловой электростанции работает два блока. Один находится в текущем, а еще один на капитальном ремонте. На данный момент станция производит порядка 380 мегаватт в час электрической энергии, поставка осуществляется в ДНР и ЛНР. На предприятии планируется модернизация с учетом российских стандартов.

- Особое внимание – подготовке энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Также в ходе совещания обсуждались вопросы развития газовой отрасли Республики, в том числе социальная газификация – доведение газа до каждого домовладения, – добавил Денис Пушилин.

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