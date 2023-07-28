В ДНР рассказали, какие документы нужно предоставить в комиссию для дальнейшего подтверждения трудового стажа

Для подтверждения стажа в будущем нужно с самого начала трудовой деятельности сохранять все документы, которые выдают на работе. Фото: ЮГМК

Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, какие документы нужно предоставить жителям в комиссию для дальнейшего подтверждения трудового стажа.

Вице-премьер отметила, что на заседаниях межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц продолжают рассмотрение обращений жителей Республики относительно подтверждения трудового стажа. Заявления в комиссию подаются через клиентские службы Социального фонда России по ДНР.

- В адрес комиссии поступают заявления от людей, которые частично или полностью утратили выданные работодателем документы о своей трудовой деятельности. Как следствие – эти периоды не включены в общий страховой стаж, - подчеркнула Лариса Толстыкина.

Она рассказала о примерном перечне документов, которые, в случае их сохранности, нужно предоставить в комиссию для дальнейшего подтверждения стажа.

Это могут быть:

- документ из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Украины;

- расчетная книжка;

- документ о доходах, выданный работодателем;

- документ о стаже и заработной плате, выданный работодателем или архивным учреждением;

- документ о стаже и заработной плате, выданный органами службы занятости или налоговыми органами;

- документ об уплате налогов или взносов в Пенсионный фонд;

- документ об осуществлении иной деятельности, выданный налоговым органом;

- другие документы, подтверждающие трудовой стаж: например, приказ о приеме на работу или увольнении, приказ о переводе, служебный контракт и так далее.

- Если же у человека вообще нет никаких документов, то в таких случаях комиссией может быть принято решение о подтверждении трудового стажа на основании показаний двух и более свидетелей, которые работали с ним у одного работодателя в тот же период, - сообщила вице-премьер.

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