В Правительстве ДНР разъяснили, в каких случаях жители могут обратиться в комиссию по подтверждению трудового стажа

Продолжительность стажа, подтверждаемого комиссией, не может превышать в общей сложности 15 лет. Фото: МинУЭ ДНР

Межведомственная комиссия по подтверждению трудового стажа приняла свыше 200 заявлений от граждан ДНР с апреля этого года. Председатель комиссии, заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, в каких случаях и как жители могут обратиться в комиссию.

- За подтверждением трудового стажа и заработной платы, а также для подтверждения статуса инвалида или ветерана боевых действий, члена семьи погибшего или умершего инвалида или ветерана боевых действий, установленного гражданам до 1 марта 2023 года, обратились более 200 человек, — сообщила Лариса Толстыкина.

Она добавила, что на этой неделе прошло очередное заседание межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц. На нем были рассмотрены поступившие обращения.

- Хочу напомнить, что в комиссию могут обратиться граждане РФ, у которых утеряны выданные работодателем документы о трудовом стаже и размере заработной платы. Как следствие, эти данные не могут быть включены в общий страховой (трудовой) стаж, что влияет на размер пенсии, - рассказала вице-премьер.

Она обратила внимание на важное условие – постоянное проживание на территории Республики по состоянию на 30 сентября 2022 года. Также могут обратиться граждане, которые в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года переехали в Россию.

- В ходе прошедшего заседания специалисты комиссии рассказали, что в процессе работы с заявителями часто возникают ситуации, когда люди могут самостоятельно решить возникшие вопросы, но по незнанию обращаются к ним. Поэтому акцентирую внимание на том, что если справки о стаже и зарплате можно получить напрямую у работодателя или в архивном учреждении, то обращаться в комиссию не нужно, - подчеркнула Толстыкина.

По ее словам, часто возникают вопросы о том, каким образом комиссия подтверждает трудовой стаж при отсутствии соответствующих документов.

- В таких случаях комиссией на основании показаний двух и более свидетелей, знающих его по совместной работе и располагающих документами о своей работе у того же работодателя и в тот же период, может быть принято решение о подтверждении трудового стажа. Однако размер заработка свидетельскими показаниями не подтверждается, - отметила вице-премьер.

Продолжительность стажа, подтверждаемого комиссией, не может превышать в общей сложности 15 лет. Характер работы (льготный стаж) комиссией не подтверждается.

- Важно помнить, что комиссия рассматривает вопросы подтверждения стажа и размера заработка, имевшие место только на предприятиях, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики, - сообщила Лариса Толстыкина.

Комиссия также рассматривает вопросы подтверждения статуса инвалида (ветерана) боевых действий, члена семьи погибшего (умершего) инвалида (ветерана) боевых действий, уже установленного гражданам до 1 марта 2023 года в соответствии с законодательством, действовавшим на территории ДНР. При этом комиссия этот статус не устанавливает.

- Для подачи заявления в комиссию нужно обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда России по ДНР, - напомнила вице-премьер.

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