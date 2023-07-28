СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 23 ракеты из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 23 ракеты из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 19:00 выпустили по Донецку и Макеевке 23 ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Семеновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:10 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено шесть ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в 19:10 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет реактивной системы залпового огня. Также военные эксперты зафиксировали, что в 19:35 ВФУ продолжили обстрел Червоногвардейского района Макеевки, выпустив семь ракет из РСЗО.

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