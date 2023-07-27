Железнодорожные вузы передали ДонИЖТ технику для обучения студентов. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Железнодорожные вузы разных регионов Российской Федерации оказали помощь Донецкому институту железнодорожного транспорта. Университеты передали технику для обучения студентов. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Ростовский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный государственные университеты путей сообщения передали серверное и коммутационное оборудование, персональные компьютеры и ноутбуки, приборы, машины и агрегаты для оборудования лабораторий кафедр автоматики, подвижного состава, организации движения поездов, пути и путевого хозяйства, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что полученная техника позволит ДонИЖТ значительно улучшить условия обучения студентов и повысить качество подготовки специалистов в области железнодорожного транспорта.

Напомним, что в Донецком государственном педагогическом университете появится курс по преподаванию русского языка для иностранных студентов.

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