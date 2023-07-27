Денис Пушилин сообщил, что за 27 июля в результате обстрелов ВСУ в Донецке ранено семь человек

За день в Донецке ранено семь человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за 27 июля в Донецке было ранено семь мирных жителей.

- Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк. В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал в телеграм-канале Пушилин.

Он добавил, что обстрелам из реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 155 мм подверглись Киевский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР. В трех районах Донецка повреждены 17 жилых домов, один объект инфраструктуры – автотранспортное предприятие «Донецкая автобаза» в Куйбышевском районе. По мирному городу противник выпустил 158 боеприпасов.

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