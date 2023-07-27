ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Под огнем боевиков оказался Киевский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 12 ракет из реактивной системы залпового огня. Удар пришелся на Киевский район. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:30 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций украинских боевиков в Орловке. ВСУ выпустили по району семь ракет из РСЗО, — отметили в ведомстве.

Обстрел возобновился через пять минут. Боевики выпустили по Киевскому району еще пять ракет из РСЗО.

Напомним, что за сутки территория Донецкой Народной Республики 98 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. По шести населенным пунктам региона было выпущено 399 боеприпасов. Ранение получил один мирный житель Донецка, повреждено 14 домов.

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