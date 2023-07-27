ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 390 боеприпасов

Боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка и других городов ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 98 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпусти 399 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены 14 жилых домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 63 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на горловском направлении зафиксирован 31 обстрел из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм.

Напомним, что вчера украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РЗСО. Под огонь украинских боевиков попала улица Листопрокатчиков.

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