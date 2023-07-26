За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 176 снарядов из артиллерии и РЗСО

Донецк 49 раз подвергался обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 156 снарядов калибром 155 мм и 20 ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 9:00 до 21:00 26 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и присоединенные территории 49 раз подвергались обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Александровка укронацисты выпустили 156 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в Куйбышевском районе в собственной квартире получила ранения женщина 1963 года рождения. Также были повреждены многоквартирные и частные жилые дома в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах.

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