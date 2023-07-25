При помощи Якутских специалистов в городе Кировское ДНР открыли первый МФЦ

В городе Кировское открылся первый центр «Мои документы». Фото: t.me/aisen_nikolaev

Благодаря Якутским специалистам центр «Мои документы» открылся в городе Кировское. Многофункциональный центр оборудован шестью окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

- Открытие центра стало возможным при помощи нашей республики как региона, взявшего шефство над городом. Уютный, светлый офис МФЦ оборудован шестью окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Тут будут оказываться 38 государственных и муниципальных услуг, самая востребованная из которых - оформление паспорта гражданина Российской Федерации, - отметил в телеграм канале глава Якутии.

Айсен Николаев добавил, что ремонт задние и его оснащения проходило под руководством представителей якутского центра «Мои Документы». Они контролировали восстановления объекта, но и оказывали все необходимую помощь.

Напомним, что специалисты из Ямала поострят новый многофункциональный центр в Волновахе. В новом двухэтажном здании необходимые услуги смогут получать 300 человек в день.

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