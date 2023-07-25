ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из РСЗО

ВСУ нанесли ракетный удар по двум районам Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому и Куйбышевсокму районам Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:50 зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов с позиций ВСУ в Нетайлово. Украинские боевики выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел Донецка возобновился в 11:55. ВСУ выпустили еще четыре снаряда калибром 155 мм по Кировскому району, три снаряда — по Куйбышевскому.

Напомним, что ранее разрывы украинских боеприпасов были слышны в районе возле Республиканского травматологического центра. Глава городской администрации Алексей Кулемзин призвал мирных жителей ограничить перемещения по улице.

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