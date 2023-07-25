ВСУ обстреливают район травматологического центра в центре Донецка

Донецк вновь оказался под массированным огнем боевиков (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— Киевский район под обстрелом украинских фашистов. В зоне риска территория возле Республиканского травматологического центра. Максимально ограничьте перемещения по улице! — отметил градоначальник.

Подробности обстрела уточняются.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за 20 минут украинские боевики выпустили по Киевскому району 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Уманское.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Республике более 200 различных боеприпасов. Ранения получили четыре мирных жителя в Донецке и ранее освобожденной Старомлиновке. Повреждено девять жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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