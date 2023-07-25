За сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские боевики за сутки ранили четырех мирных жителей Республики. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 52 раза открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 210 различных боеприпасов. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя Донецка и Старомлиновки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 9 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, отметили в СЦКК.

Военные эксперты добавили, что под огнем украинских боевиков за сутки оказались пять городов и районов региона — Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Макеевка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранена женщина

Пострадавшая доставлена в городскую больницу №17 (подробнее)