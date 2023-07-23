В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранен мужчина

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В субботу, 22 июля, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела вооруженных формирований Украины ранен мужчина. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Шверника получил ранение мужчина 1993 года рождения, - рассказал Алексей Кулемзин.

Также пострадали фасады, кровли, остекление и дворовые постройки ряда частных домов в районе указанной улицы. До этого мэр информировал о повреждении дома по улице Румынской и прямом попадании боеприпаса в гараж.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пятьдесят шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 175 снарядов и ракет. В результате одна женщина погибла, еще три мирных жителя ранены.

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