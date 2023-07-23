В Донецк после сильного ливня пришла солнечная погода

В Донецке после дождя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 23 июля, в ДНР и Донецке после ливня установилась солнечная погода. Города и поселки снова живут обычной жизнь. Конечно, с корректировкой на текущую обстановку. ВСУ не прекращают обстрелов с самого утра.

Напомним, что дождь в Донецке и ДНР лил, как из ведра. Ливень сопровождался боковым ветром, поэтому жителям, которые в это время были не за рулем, приходилось плотно закрывать окна. Сами автомобилисты старались остановиться на участках дороги повыше и переждать непогоду. Затруднено было движение и общественного транспорта. Например, в городе-спутнике Донецка – Макеевке власти останавливали троллейбусы. Сейчас погода стабилизировалась и общественный транспорт, по-прежнему, курсирует по городским маршрутам.

Сейчас в Донецке +26 градусов (ощущается как +29 градусов). Завтра также будет солнечно с прояснениями. Затем три дня будут солнечно. В пятницу не исключен дождь.

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