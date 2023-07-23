В Макеевке из-за сильного дождя приостановлено движение троллейбусов

В ряде городов ДНР электротранспорт занимает важное место в перевозке пассажиров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Макеевке временно приостановлено движение троллейбусов. Об этом сегодня сообщили в телеграм-канале администрации города Макеевка.

- В связи с погодными условиями в городе временно приостановлено движение троллейбусов. При планировании поездок учитывайте данную информацию, - говорится в сообщении макеевской мэрии.

Отметим, что сильный дождь начался в Макеевке около получаса назад.

Интересно, что первый троллейбусный маршрут в шахтерском крае был организован в Донецке в ноябре 1939 года. Маршрут №1 был коротким, протяженностью 3,2 километра, но значимым для города, так как связывал центр города (Студгородок) с крупнейшим предприятием – Металлургическим заводом. Открытие троллейбусного движения на данном маршруте города состоялось 31 декабря 1939 года. Всю новогоднюю ночь жителей города возили бесплатно - это был новогодний подарок дончанам.

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