В Донецке провели очередной рейд по контролю за ценами на товары первой необходимости

На этот раз цены отслеживали в Киевском районе города. Фото: ТГ/Кулемзин

В магазинах Донецка прошел очередной рейд по контролю за ценами на товары первой необходимости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он напомнил, что осуществлять контроль за ценами в регионе поручил врио Главы ДНР Денис Пушилин. На этот раз их отслеживали в Киевском районе столицы Республики.

- В торговых объектах продукты есть в наличии, однако по ценам на яйца и сахар установлены отклонения в сторону увеличения. Цены на колбасные изделия, масло сливочное, сыры на уровне, - заявил мэр.

По словам градоначальника, руководителям магазинов рекомендовали принять меры по обеспечению ценовой доступности для жителей близлежащих домов, а также соблюдать правила торговли и санитарные нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР взяли под особый контроль цены на стройматериалы. Во многих местах они уже выровнялись со средними на рынке.

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