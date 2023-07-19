В Республике не допустят спекулятивного всплеска уровня цен на строительные материалы. Фото: ТГ/Моргун

В ДНР взяли под особый контроль цены на стройматериалы и лекарства при аптеках в больницах. Во многих местах они уже выровнялись со средними на рынке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что ранее поручил Народному контролю провести рейды для выявления завышенных цен. Сегодня глава региона встретился с активистами, чтобы обсудить результаты.

- Обговорили, как организовать обратную связь с нашими жителями, чтобы оперативно реагировать на точечные жалобы. Поручил Правительству сделать максимально публичной работу штаба по ценам. Поручил местным отделениям «Единой России» организовать в своих приемных сбор обращений по вопросу завышенных цен, - заявил Пушилин.

По словам руководителя региона, активисты продолжат вести ежедневный мониторинг цен на стройматериалы, лекарства и товары первой необходимости. Кроме того, жители могут сообщить адресную информацию о завышенных ценах в специальный чат-бот. Также там будет размещена актуальная информация по рекомендуемым ценам, итоги проверок и решения штаба по ценам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предпринимателей в ДНР, пытающихся заработать на людском горе, будут «бить по рукам»

После ракетного удара ВСУ по Макеевке в городе необоснованно подорожали стройматериалы (подробнее)